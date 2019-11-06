'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Doğu'daki minikleri unutmadı...
Giriş Tarihi: 06.11.2019
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Doğu'daki miniklere sık sık yardım eli uzatan oyuncu, yine iş başındaydı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Doğu'daki miniklere sık sık yardım eli uzatan oyuncu, yine iş başındaydı.
Güzel oyuncu, yaklaşan kış öncesi Batman ve Muş'taki öğrencilere yüzlerce bot ve mont gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- İbrahim Kutluay Edwina Sponza'yı acı gününde yalnız bırakmadı
- EDHO 146. yeni bölüm izle!
- Bülent Ersoy'a ne oldu? Moraran elleri sevenlerini korkuttu
- Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare
- Ana mesai
- Engin Altan Düzyatan: Aynaya her baktığımda…
- Öykü Gürman sahnede döktürdü
- Norm Ender'e büyük şok! Mekanın Sahibi kaldırıldı
- Tülin Şahin anne oldu...
- Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
- Bakan Fatih Dönmez: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki
- Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon