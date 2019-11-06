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'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Doğu'daki minikleri unutmadı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2019
GÜZEL YÜREK

'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin Reyyan'ı , yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Doğu'daki miniklere sık sık yardım eli uzatan oyuncu, yine iş başındaydı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Doğu'daki miniklere sık sık yardım eli uzatan oyuncu, yine iş başındaydı.

Güzel oyuncu, yaklaşan kış öncesi Batman ve Muş'taki öğrencilere yüzlerce bot ve mont gönderdi.

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