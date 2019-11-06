Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı
Türk sinemasının duayen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.
Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.
"SAĞLIK SORUNLARIM VAR AMA GEÇECEK"
Duayen oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı zorlukları dile getirmişti. Yıldızoğlu, "83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek." ifadelerini kullanmıştı.
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