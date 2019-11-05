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'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kitap kurdu çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2019
KİTAP KURDU KENAN İMİRZALIOĞLU

ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucu koltuğundaki ismi , görevini en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir titizlikle çalışıyor. 'nin kütüphanesinde bir hayranının objektifine takılan yakışıklı oyuncu, saatlerce kitapları araştırıp notlar aldı.

ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucu koltuğundaki ismi Kenan İmirzalıoğlu, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.

Öncekİ akşam İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kütüphanesinde bir hayranının objektifine takılan yakışıklı oyuncu, saatlerce kitapları araştırıp notlar aldı.

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