Esra Erol ekran önündeki titizliğini seyirci olarak da konuşturdu! O ayrıntı dikkatinden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 05.11.2019
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, ekran önündeki titizliğini seyirci olarak da konuşturdu. Önceki gün 1960'larda memurken gizli ajana dönüşen Eli Cohen'in konu alındığı 'The Spy' dizisini seyreden Erol, bir sahnede Galata Köprüsü'nün Beyrut Limanı olarak verildiğini fark etti.
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, ekran önündeki titizliğini seyirci olarak da konuşturdu. Önceki gün 1960'larda memurken gizli ajana dönüşen Eli Cohen'in konu alındığı 'The Spy' dizisini seyreden Erol, bir sahnede Galata Köprüsü'nün Beyrut Limanı olarak verildiğini fark etti.
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