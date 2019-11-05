05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Esra Erol ekran önündeki titizliğini seyirci olarak da konuşturdu! O ayrıntı dikkatinden kaçmadı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2019
ESRA EROL’DAN KAÇMAZ

'nin başarılı sunucusu , ekran önündeki titizliğini seyirci olarak da konuşturdu. Önceki gün 1960'larda memurken gizli ajana dönüşen 'in konu alındığı '' dizisini seyreden Erol, bir sahnede 'nün olarak verildiğini fark etti.

'nin başarılı sunucusu Esra Erol, ekran önündeki titizliğini seyirci olarak da konuşturdu. Önceki gün 1960'larda memurken gizli ajana dönüşen Eli Cohen'in konu alındığı 'The Spy' dizisini seyreden Erol, bir sahnede Galata Köprüsü'nün Beyrut Limanı olarak verildiğini fark etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN