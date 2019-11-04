Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Keman

B:Mızıka

C:Ukulele

D:Flüt

Doğru cevap: C