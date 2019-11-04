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Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
APOLLO 11 ASTRONOTLARINDAN NEİL ARMSTRONG, DÜNYA'YA DÖNDÜKTEN SONRA 21 GÜNLÜK KARANTİNA SIRASINDA HANGİ MÜZİK ALETİNİ ÇALMIŞTIR?

yarışmasında Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong, Dünya'ya döndükten sonra 21 günlük karantina sırasında hangi müzik aletini çalmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Keman

B:Mızıka

C:Ukulele

D:Flüt

Doğru cevap: C

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