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EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim edebiyat tutkusunu yine gösterdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2019
EDEBİYAT HAKİMİ

ATV'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alırken 'ne giren , edebiyat tutkusunu yine gösterdi. Genç oyuncu, önceki gün arkadaşıyla 'un kitabını okudu.

ATV'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alırken Harvard Üniversitesi'ne giren Ece Hakim, edebiyat tutkusunu yine gösterdi. Genç oyuncu, önceki gün arkadaşıyla Michel Foucault'un kitabını okudu.

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