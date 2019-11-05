EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim edebiyat tutkusunu yine gösterdi
Giriş Tarihi: 05.11.2019
ATV'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alırken Harvard Üniversitesi'ne giren Ece Hakim, edebiyat tutkusunu yine gösterdi. Genç oyuncu, önceki gün arkadaşıyla Michel Foucault'un kitabını okudu.
ATV'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alırken Harvard Üniversitesi'ne giren Ece Hakim, edebiyat tutkusunu yine gösterdi. Genç oyuncu, önceki gün arkadaşıyla Michel Foucault'un kitabını okudu.
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