İlker İnanoğlu'ndan şok talep! Ötenazi istedi...
Giriş Tarihi: 05.11.2019
İlker İnanoğlu, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
İlker İnanoğlu, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
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