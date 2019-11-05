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İlker İnanoğlu'ndan şok talep! Ötenazi istedi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2019
ŞOK TALEP!

, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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