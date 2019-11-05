İlker İnanoğlu'ndan şok talep! Ötenazi istedi...

İlker İnanoğlu, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

İlker İnanoğlu, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. "Hiç bitmeyen bir ağrıyla yaşamak çok zor. Keşke ötenazi yapan bir yer bilsem" diyerek bu kareyi paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.