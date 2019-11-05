Dilan Çiçek Deniz'den 10 bin liralık sokak turu...
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün sportif tarzıyla objektife yansıdı. Baştan aşağı salaş giyinmeyi tercih eden Deniz'in sokak stili için dünyaca ünlü markaların parçalarını tercih etmesi de gözden kaçmadı.
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün sportif tarzıyla objektife yansıdı. Baştan aşağı salaş giyinmeyi tercih eden Deniz'in sokak stili için dünyaca ünlü markaların parçalarını tercih etmesi de gözden kaçmadı. Erkek çoçuğu edasında yürüyüş yapan oyuncunun üzerindeki parçaların toplam fiyatı ise yaklaşık 10 bin lira...
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