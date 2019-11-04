04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
YÜZDE YİRMİSİ ELLİ EDEN SAYININ YÜZDE ELLİSİ KAÇTIR?

yarışmasında Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ekranlarında yayınlan ’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ekranlarında yayınlan 'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: İki yüz elli

B: İki yüz

C: Yüz yirmi beş

D: Yüz

Doğru cevap: C

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN