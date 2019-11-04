Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır?
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: İki yüz elli
B: İki yüz
C: Yüz yirmi beş
D: Yüz
Doğru cevap: C
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hangi bir çorba adıdır?
- Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır?
- Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü
- Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?
- Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır?
- Türkiye'de, adı "A" harfiyle başlayıp "A" harfiyle biten toplam kaç il vardır?
- Meltem Miraloğlu: Amerika'yı ve Amerikalıları...
- Sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk
- 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir?
- Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm canlı izle!
Daha Fazla Gör
- Türkiye ekonomisi dünyaya gücünü gösterdi!
- Mardin'de şoke eden olay! Musluktan yılan çıktı...
- Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Bunun bedelini millet sana ödetecektir!
- Türkiye'nin gururu "Bora-12" ile hedefi 12'den vuruyor! Katar polisi de test etti
- Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova: Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenler yaptı
- Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi
- Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
- Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?