Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: İki yüz elli

B: İki yüz

C: Yüz yirmi beş

D: Yüz

Doğru cevap: C

