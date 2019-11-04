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"Harry Potter" kitap ve film serisinde, büyücü bir aileden gelmeyen ve büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
HARRY POTTER KİTAP VE FİLM SERİSİNDE, BÜYÜCÜ BİR AİLEDEN GELMEYEN VE BÜYÜCÜLÜK BECERİLERİ OLMAYAN KİŞİLER İÇİN KULLANILAN GENEL AD NEDİR?

yarışmasında "" kitap ve film serisinde , büyücü bir aileden gelmeyen ve büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ekranlarında yayınlan ’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında "" kitap ve film serisinde , büyücü bir aileden gelmeyen ve büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ekranlarında yayınlan 'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Muggle

B: Gollum

C: Hedwig

D: Hobbit

Doğru cevap: A

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