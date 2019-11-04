Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Harry Potter" kitap ve film serisinde , büyücü bir aileden gelmeyen ve büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Harry Potter" kitap ve film serisinde , büyücü bir aileden gelmeyen ve büyücülük becerileri olmayan kişiler için kullanılan genel ad nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Muggle

B: Gollum

C: Hedwig

D: Hobbit

Doğru cevap: A