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Türkiye'de, adı "A" harfiyle başlayıp "A" harfiyle biten toplam kaç il vardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
TÜRKİYE'DE, ADI A HARFİYLE BAŞLAYIP A HARFİYLE BİTEN TOPLAM KAÇ İL VARDIR?

yarışmasında Türkiye'de, adı "A" harfiyle başlayıp "A" harfiyle biten toplam kaç il vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Türkiye'de, adı "A" harfiyle başlayıp "A" harfiyle biten toplam kaç il vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Doğru cevap: D

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