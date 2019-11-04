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Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
VİNCENT VAN GOGH'UN 1889'DA YAPTIĞI YILDIZLI GECE ADLI TABLOSUNDA HANGİSİ YOKTUR?

yarışmasında Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Traktör

B:Kilise

C:Servi ağacı

D:Sabah yıldızı

Doğru cevap: A

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