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2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA AMERİKAN ORDUSU'NDAKİ ASKERLERE CEPHEDE ÇALMALARI İÇİN UÇAKLARDAN PARAŞÜTLE ATILAN ENSTRÜMAN HANGİSİDİR?

yarışmasında 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Mızıka

B:Saksafon

C:Piyano

D:Gitar

Doğru cevap: C

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