Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Mızıka

B:Saksafon

C:Piyano

D:Gitar

Doğru cevap: C