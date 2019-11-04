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Türkiye'de plaka kodunda "0" rakamı bulunan toplam kaç il vardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
TÜRKİYE'DE PLAKA KODUNDA 0 RAKAMI BULUNAN TOPLAM KAÇ İL VARDIR?

yarışmasında Türkiye'de plaka kodunda "0" rakamı bulunan toplam kaç il vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Türkiye'de plaka kodunda "0" rakamı bulunan toplam kaç il vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:8

B:9

C:17

D:18

Doğru cevap: C

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