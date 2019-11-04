Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mevlevilik'te "Can" adı verilen Mevlevi adaylarının "Dede" unvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken "çile"nin süresi kaç gündür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mevlevilik'te "Can" adı verilen Mevlevi adaylarının "Dede" unvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken "çile"nin süresi kaç gündür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 99

B: 40

C:1001

D:354

Doğru cevap: C