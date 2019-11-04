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Mevlevilik'te "Can" adı verilen Mevlevi adaylarının "Dede" unvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken "çile"nin süresi kaç gündür?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
MEVLEVİLİK'TE CAN ADI VERİLEN MEVLEVİ ADAYLARININ DEDE UNVANI ALABİLMELERİ İÇİN TAMAMLAMALARI GEREKEN ÇİLENİN SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

yarışmasında Mevlevilik'te "Can" adı verilen Mevlevi adaylarının "Dede" unvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken "çile"nin süresi kaç gündür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Mevlevilik'te "Can" adı verilen Mevlevi adaylarının "Dede" unvanı alabilmeleri için tamamlamaları gereken "çile"nin süresi kaç gündür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 99

B: 40

C:1001

D:354

Doğru cevap: C

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