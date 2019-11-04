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Hangisi, Nâzım Hükmet ve Muhsin Ertuğrul'un senarist ve yönetmen olarak yer aldığı "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
HANGİSİ, NÂZIM HÜKMET VE MUHSİN ERTUĞRUL'UN SENARİST VE YÖNETMEN OLARAK YER ALDIĞI MİLYON AVCILARI, LEBLEBİCİ HORHOR AĞA VE CİCİ BERBER FİLMLERİNİN BAŞROL OYUNCULARINDAN BİRİDİR?

yarışmasında Hangisi, Nâzım Hükmet ve Muhsin Ertuğrul'un senarist ve yönetmen olarak yer aldığı "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Hangisi, Nâzım Hükmet ve Muhsin Ertuğrul'un senarist ve yönetmen olarak yer aldığı "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Müslüm Gürses

B:Orhan Gencebay

C:Ferdi Tayfur

D:Cengiz Kurtoğlu

Doğru cevap: C

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