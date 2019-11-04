Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Nâzım Hükmet ve Muhsin Ertuğrul'un senarist ve yönetmen olarak yer aldığı "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi, Nâzım Hükmet ve Muhsin Ertuğrul'un senarist ve yönetmen olarak yer aldığı "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Müslüm Gürses

B:Orhan Gencebay

C:Ferdi Tayfur

D:Cengiz Kurtoğlu

Doğru cevap: C