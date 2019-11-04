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Türk Dil Kurumu sözlüklerinde hangisi bulunmaz?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜKLERİNDE HANGİSİ BULUNMAZ?

yarışmasında  sözlüklerinde hangisi bulunmaz? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında sözlüklerinde hangisi bulunmaz? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Gitarist

B:Flütist

C:Piyanist

D:Baterist

Doğru cevap: B

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