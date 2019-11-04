Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi 11'e tam bölünür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi 11'e tam bölünür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 111

B:2222

C:3330

D:44444

Doğru cevap: B