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Hangisi 11'e tam bölünür?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
HANGİSİ 11'E TAM BÖLÜNÜR?

yarışmasında Hangisi 11'e tam bölünür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Hangisi 11'e tam bölünür? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: 111

B:2222

C:3330

D:44444

Doğru cevap: B

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