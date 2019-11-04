Serdar Ortaç'tan evlilik sinyali! Leman Davran'a adeta ilan-ı aşk etti...
Chloe Loughnan’la evliliği Ağustos’ta biten Serdar Ortaç’ı önceki akşam izleyenler arasında Leman Davran da vardı. Popçu, Davran’la evlenebileceğini ima etti.
İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği Ağustos'ta biten Serdar Ortaç, aşka küsmedi. Önceki akşam Etiler Dalmaz Center'da sahne alan popçu, şu sözlerle yeni aşka yelken açtığının sinyalini verdi:
AŞKLA GENÇLEŞTİ
"Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor." 49 yaşındaki popçunun açıklamasıyla Ortaç'ın kalbini çalan güzelin kim olduğu merak konusu oldu.
DAVRAN'A SERENAT YAPTI
Gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Ortaç, kendisini en önden dinleyen oyuncu Leman Davran'ın gözlerine bakarak 'Karabiberim' şarkısını söyledi. Gözlerini Davran'dan alamayan Ortaç, adeta ilan-ı aşk etti.
Ortaç'ın sanat okulu kurmak için ortak olduğu 29 yaşındaki Leman Davran'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
BU KEZ ANNESİNİ DİNLEDİ
Ortaç, boşanma sonrası "Ne varsa Türk kadınladında var. Annem, haklıydı" demişti. Şarkıcı, Davran aşkıyla esmer gelin isteyen annesinin gönlünü etti.
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