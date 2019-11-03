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Serenay Sarıkaya’dan 100 bin liralık tazminat davası!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2019
SERENAY SARIKAYA’DAN 100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!

Oyuncu , hakkında çıkan aşk haberlerine daha fazla sessiz kalmadı. “” programı sunucuları hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Oyuncu , "" programında 'la aşk yaşadığını iddia eden ve 'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, çıkan haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu belirten Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz, "Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ilişkisini bitirmemiş, Yılmaz ile de hiçbir ilişkisi olmamıştır. Yayınların durdurulmasını ve davalıların 100 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" dedi.

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