Serenay Sarıkaya’dan 100 bin liralık tazminat davası!
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberlerine daha fazla sessiz kalmadı. “Söylemezsem Olmaz” programı sunucuları hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı.
Oyuncu Serenay Sarıkaya, "Söylemezsem Olmaz" programında Cem Yılmaz'la aşk yaşadığını iddia eden Ece Erken ve Bircan Bali'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, çıkan haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu belirten Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz, "Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ilişkisini bitirmemiş, Yılmaz ile de hiçbir ilişkisi olmamıştır. Yayınların durdurulmasını ve davalıların 100 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" dedi.
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