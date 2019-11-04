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Gökçe Bahadır müzikal için sabırsızlanıyor...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
DERSİMİZ MÜZİKAL

Yakın zamanda müzikalde sahne alacak olan , hazırlıklara başladı. şarkılarından oluşan müzikal için sabırsızlanan Bahadır, "Eğitim şart" dedi. Yeni projesi öncesi gözlem yapmak için 'ya giden oyuncu, burada dünyaca ünlü müzikalleri yerinde izledi.

Yakın zamanda müzikalde sahne alacak olan Gökçe Bahadır, hazırlıklara başladı. Sezen Aksu şarkılarından oluşan müzikal için sabırsızlanan Bahadır, "Eğitim şart" dedi. Yeni projesi öncesi gözlem yapmak için Londra'ya giden oyuncu, burada dünyaca ünlü müzikalleri yerinde izledi.

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