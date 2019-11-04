Gökçe Bahadır müzikal için sabırsızlanıyor...

Yakın zamanda müzikalde sahne alacak olan Gökçe Bahadır, hazırlıklara başladı. Sezen Aksu şarkılarından oluşan müzikal için sabırsızlanan Bahadır, "Eğitim şart" dedi. Yeni projesi öncesi gözlem yapmak için Londra'ya giden oyuncu, burada dünyaca ünlü müzikalleri yerinde izledi.

Yakın zamanda müzikalde sahne alacak olan Gökçe Bahadır, hazırlıklara başladı. Sezen Aksu şarkılarından oluşan müzikal için sabırsızlanan Bahadır, "Eğitim şart" dedi. Yeni projesi öncesi gözlem yapmak için Londra'ya giden oyuncu, burada dünyaca ünlü müzikalleri yerinde izledi.