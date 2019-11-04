'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım!
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Atv'de ekrana gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım... Gürman, bu kareye "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş düet yapalım" notu düştü.
Atv'de ekrana gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım... Gürman, bu kareye "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş düet yapalım" notu düştü.
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