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'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ÖYKÜ GÜRMAN'DAN ATARLI PAYLAŞIM!

Atv'de ekrana gelen '' dizisinin yıldızı 'dan atarlı paylaşım... Gürman, bu kareye "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş düet yapalım" notu düştü.

Atv'de ekrana gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım... Gürman, bu kareye "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş düet yapalım" notu düştü.

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