Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan vapur sefası
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Mutlu evlilikleriyle imrendiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, önceki gün vapur sefası yaptı. Doğulu, eşine de şöyle iltifat ettti: "En güzelini almışım koluma, Boğaz'ın güzelliği bile dikkatimi çekmiyor."Mutlu evlilikleriyle imrendiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, önceki gün vapur sefası yaptı. Doğulu, eşine de şöyle iltifat ettti: "En güzelini almışım koluma, Boğaz'ın güzelliği bile dikkatimi çekmiyor."
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