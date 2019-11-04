Hadise: Kimse bu yavrulara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız onlara kucak açtı

Ünlü popçu Hadise, mültecilere kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü yağdırıp ‘Ülkemle gurur duyuyorum’ dedi. Belçika doğumlu şarkıcı, "Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece" dedi.

Geçtiğimiz günlerde "Belçika'da çocukken ırkçılığa uğradım" açıklaması yapan Hadise'den alkışlık sözler... Önceki akşam Kıbrıs'ta Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu için konser veren popçu, mültecilere kucak açan ülkemizle gurur duyduğunu söyleyip ekledi:

"Mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız'ı çok takdir ediyorum. Kimse bu yavrulara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız onlara kucak açtı. Avrupa, bizi bu konuda takdir etsin. Biz ülkece onlara anne-baba olduk."