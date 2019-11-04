Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır?
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Napoli
B: Palermo
C: Milano
D: Verona
Doğru cevap: A
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