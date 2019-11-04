Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Napoli

B: Palermo

C: Milano

D: Verona

Doğru cevap: A