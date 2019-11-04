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Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
MARADONA FULBOLCUYKEN OYNADIĞI HANGİ İTALYAN ŞEHRİNİN TAKIMINI ŞAMPİYON YAPINCA O ŞEHRİN EN BÜYÜK MEZARLIĞININ DUVARINA NE KAÇIRDIĞINIZI BİLMİYORSUNUZ YAZILMIŞTIR?

yarışmasında Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Maradona fulbolcuyken oynadığı hangi İtalyan şehrinin takımını şampiyon yapınca o şehrin en büyük mezarlığının duvarına "Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz" yazılmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Napoli

B: Palermo

C: Milano

D: Verona

Doğru cevap: A

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