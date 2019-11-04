04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hülya Avşar yine şovunu yaptı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019
HÜLYA AVŞAR YİNE ŞOVUNU YAPTI!

Magazin dünyasının eksimeyen yıldızı , önceki akşam Tarabya'da yine şovunu yaptı. Ailesiyle müdavimi olduğu Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen Avşar Kızı, çıkışta sergilediği görüntülerle gülümsetti.

Magazin dünyasının eksimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da yine şovunu yaptı. Ailesiyle müdavimi olduğu Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen Avşar Kızı, çıkışta sergilediği görüntülerle gülümsetti.

Güzel sanatçı, muhabirlere "Sizi beklettiğim için özür dilerim" diyerek yeni yetme ünlülere starlık dersi verdi.


Avşar Kızı, minik yeğenini öpücüklere boğdu.

, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN