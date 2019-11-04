Hülya Avşar yine şovunu yaptı!
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Magazin dünyasının eksimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da yine şovunu yaptı. Ailesiyle müdavimi olduğu Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen Avşar Kızı, çıkışta sergilediği görüntülerle gülümsetti.
Magazin dünyasının eksimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da yine şovunu yaptı. Ailesiyle müdavimi olduğu Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen Avşar Kızı, çıkışta sergilediği görüntülerle gülümsetti.
Güzel sanatçı, muhabirlere "Sizi beklettiğim için özür dilerim" diyerek yeni yetme ünlülere starlık dersi verdi.
Avşar Kızı, minik yeğenini öpücüklere boğdu.
Hülya Avşar, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
DOĞAN SAVAŞ
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