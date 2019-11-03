Zirvenin sahibi Hercai

ATV'nin sevilen dizisi 'Hercai' önceki akşamki bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,81 izlenme oranı ve yüzde 20,59 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.

izlenme rekorları kıran dizisiönceki akşamki bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrolleriniilepaylaştığı dizi,kategorisindeve yüzde100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.Bölüm etiketiTwitter Türkiye Trending Topics listesindekadar yükselip bölüm sonuna kadar da kalmayı başardı.