Zirvenin sahibi Hercai
Giriş Tarihi: 03.11.2019
ATV'nin sevilen dizisi 'Hercai' önceki akşamki bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,81 izlenme oranı ve yüzde 20,59 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Hercai' önceki akşamki bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,81 izlenme oranı ve yüzde 20,59 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.
Bölüm etiketi '#bensendetutuklukaldim', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükselip bölüm sonuna kadar da kalmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?
- Kalpleri ısıtan poz!
- İbrahim Kutluay'dan nispet gülüşü
- Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?
- Sandal sefası
- "Modumda değilim"
- Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır?
- Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan renkli pozlar
- Kim Kardashian, haddini aştı!
- Milyoner tarihine geçti! Kim Milyoner Olmak İster 840.yeni bölüm soru ve cevapları...
Daha Fazla Gör
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...