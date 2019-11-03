Mustafa Sandal, Azeri ve Rus güzellerle tekne sefasında
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Mustafa Sandal, Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra kendini gecelere attı. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen popçu, önceki akşam da 6 Azeri ve Rus güzelle tekne sefasındaydı...
Ünlü popçu Mustafa Sandal, özel hayatında gaza bastı. Geçtiğimiz günlerde "Ben bekar adamım. Evde mi oturacağım? Tabii ki gezip tozacağım" açıklaması yapan sanatçı, dediğini yaptı.
49 yaşındaki popçu, önceki akşam Boğaz'da 6 güzelle eğlencedeydi. İstanbul'a davet ettiği Azerbaycan'ın fenomenleriyle teknede felekten bir gece çalan Sandal, Azeri ve Rus güzellerle 'Aya Benzer' şarkısında dans etti.
Sandal, kendisine hayran olan Azeri ve Rus fenomenlere gece boyunca samimi pozlar verdi.
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