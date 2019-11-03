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Aleyna Tilki, objektifleri görünce yüzünü gizlemeye çalıştı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2019
MODUMDA DEĞİLİM

, önceki akşam Kuruçeşme'de kuaför çıkışı objektife takıldı. Saçlarının bir kısmını maviye boyatan Tilki, yüzünü gizlemeye çalıştı. "Modumda değilim" diyen şarkıcı, sevgilisi 'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de kuaför çıkışı objektife takıldı. Saçlarının bir kısmını maviye boyatan Tilki, yüzünü gizlemeye çalıştı. "Modumda değilim" diyen şarkıcı, sevgilisi 'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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