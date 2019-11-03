Aleyna Tilki, objektifleri görünce yüzünü gizlemeye çalıştı!
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de kuaför çıkışı objektife takıldı. Saçlarının bir kısmını maviye boyatan Tilki, yüzünü gizlemeye çalıştı. "Modumda değilim" diyen şarkıcı, sevgilisi Kadir Güneş'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de kuaför çıkışı objektife takıldı. Saçlarının bir kısmını maviye boyatan Tilki, yüzünü gizlemeye çalıştı. "Modumda değilim" diyen şarkıcı, sevgilisi Kadir Güneş'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
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