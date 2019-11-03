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İbrahim Kutluay'dan nispet gülüşü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2019
İBRAHİM KUTLUAY'DAN NİSPET GÜLÜŞÜ

, ’nin babası ’nin ‘, oğlumuzla eski eşine nispet için evlendi’ sözlerine güldü. İbo’nun nispet gülüşü iddiayı iyice alevlendirdi...

Demet Şener'in Cenk Küpeli ile nispet evliliği yaptığı iddiası üzerine gözler İbrahim Kutluay'a çevrilmişti. Şener'le yıllar süren olaylı boşanma davası Mart'ta son bulan Kutluay, bu olay iddia sonrası önceki gün Akmerkez'de ortaya çıktı.

Eski basketbolcu, 'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli'nin "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet için evlendi" sözü hatırlatılınca gülümsemekle yetindi. Kutluay'ın bu hareketi ise "İbo'dan Demet'e nispet gülüşü" dedirtti.



Küpeli, ailesine karşı eşini savunmuştu.

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