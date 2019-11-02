2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Al Pacino

B:Robert De Niro

C:Sean Connery

D:Jack Nicholson

Doğru cevap: D