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Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
HANGİ OYUNCU KARİYERİNDE DAHA FAZLA OSCAR ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR?

2 Kasım yarışmasında Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım yarışmasında Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Al Pacino

B:Robert De Niro

C:Sean Connery

D:Jack Nicholson

Doğru cevap: D

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