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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan renkli pozlar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2019
HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ'TAN RENKLİ POZLAR

Aşkları tam gaz devam eden oyuncu ile popçu , dün tekneyle Boğaz'a açıldı. Ünlü çift, deniz manzarasında renkli pozlara imza attı.

Aşkları tam gaz devam eden oyuncu ile popçu , dün tekneyle Boğaz'a açıldı. Ünlü çift, deniz manzarasında renkli pozlara imza attı.

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