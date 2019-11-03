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Özlem Ada Şahin ve kızı Zeynep Mira'dan kalpleri ısıtan poz!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2019
KALPLERİ ISITAN POZ!

'ın eşi , önceki gün minik kızı ile verdiği bu pozla kalpleri ısıttı. Şahin'in 3 buçuk aylık kızıyla karesi "Maşallah" dedirtti. Zeynep Mira'nın sevimliliği de gülümsetti.

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün minik kızı Zeynep Mira ile verdiği bu pozla kalpleri ısıttı. Şahin'in 3 buçuk aylık kızıyla karesi "Maşallah" dedirtti. 'nın sevimliliği de gülümsetti.

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