Özlem Ada Şahin ve kızı Zeynep Mira'dan kalpleri ısıtan poz!
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün minik kızı Zeynep Mira ile verdiği bu pozla kalpleri ısıttı. Şahin'in 3 buçuk aylık kızıyla karesi "Maşallah" dedirtti. Zeynep Mira'nın sevimliliği de gülümsetti.Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün minik kızı Zeynep Mira ile verdiği bu pozla kalpleri ısıttı. Şahin'in 3 buçuk aylık kızıyla karesi "Maşallah" dedirtti. Zeynep Mira'nın sevimliliği de gülümsetti.
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