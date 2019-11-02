TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Dert
B: Mülk
C:Gurbet
D:Hacet
Doğru cevap: D
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