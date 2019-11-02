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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
TDK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ'NDE DE GEÇEN ATASÖZÜNE GÖRE, KÖTÜ KOMŞU İNSANI NE SAHİBİ EDER?

2 Kasım yarışmasında Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım yarışmasında Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Dert

B: Mülk

C:Gurbet

D:Hacet

Doğru cevap: D

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