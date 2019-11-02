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Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2019
HANGİ MÜZİK GRUBUNUN SOLİSTİNİN LAKABI KERTENKELE KRALDIR?

2 Kasım yarışmasında Hangi müzik grubunun solistinin lakabı ""dır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım yarışmasında Hangi müzik grubunun solistinin lakabı ""dır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: The Doors

B:

C: Queen

D: Metallica

Doğru cevap: A

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