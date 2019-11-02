2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: The Doors

B: Pink Floyd

C: Queen

D: Metallica

Doğru cevap: A