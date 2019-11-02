Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır?
Giriş Tarihi: 02.11.2019
2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi müzik grubunun solistinin lakabı "Kertenkele Kral"dır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: The Doors
B: Pink Floyd
C: Queen
D: Metallica
Doğru cevap: A
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