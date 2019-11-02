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TDK'ya göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
TDK'YA GÖRE BAHŞİŞ KELİMESİYLE AYNI ANLAMA GELEN İFADE HANGİSİDİR?

2 Kasım yarışmasında 'ya göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım yarışmasında 'ya göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Kahve parası

B: Çay parası

C: Diş parası

D: Çerez parası

Doğru cevap: A

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