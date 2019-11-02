2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında TDK'ya göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında TDK'ya göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Kahve parası

B: Çay parası

C: Diş parası

D: Çerez parası

Doğru cevap: A