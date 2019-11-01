‘Kuruluş Osman’ rekor kırdı! Dizinin tanıtımları milyonlarca kez izlendi...
Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği, yakında ATV ekranlarında yayına girecek ‘Kuruluş Osman’ dizisi için nefesler tutuldu. Dizinin tanıtımları 55 milyon kez izlendi…
ATV ekranlarında yayınlanmadan rekorlara imza atan dizinin ikinci tanıtımı bir haftada 35 milyon izlenme aldı. İlk tanıtımı sanal alemde 20 milyondan fazla izlenen 'Kuruluş Osman', iki tanıtımı ile 55 milyondan fazla izlenme alarak kırılması güç bir rekor elde etti. Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ikinci tanıtımın ardından dalga dalga yayılan #DevletOlmak hashtag'i ile de adından söz ettirdi.
#DevletOlmak hashtag'i ile yayınlanan tanıtım Twitter'da Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi. 'Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnız Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, İnstagram, Facebook ve Youtube'da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.
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