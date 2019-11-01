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Beşiktaşlı futbolcular yemekte buluştu... Giyim tarzları dikkat çekti...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.11.2019
KARTAL’IN DEFİLESİ

Geçtiğimiz hafta kendi evinde 'ı mağlup ederek yükselişe geçen Beşiktaşlı futbolcular geride bıraktığımız akşam, moral yemeğinde buluştu...

Geçtiğimiz hafta kendi evinde mağlup ederek yükselişe geçen Beşiktaşlı futbolcular geride bıraktığımız akşam, moral yemeğinde buluştu.

İstinyePark'ta objektiflere takılan başarılı futbolcular, akşam yemeği için Zuma Restoran'ı tercih ederken, bazı futbolcular farklı giyim tarzı ile dikkat çekti.

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