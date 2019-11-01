Game Of Thrones’da unutulan kahve bardağının gizemi çözüldü
Game Of Thrones final sezonunda izleyicisini hayal kırıklığına uğratırken bir sahnede masanın üzerinde unutulan kahve bardağı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. O kahve bardağının kime ait olduğu ortaya çıktı.
Televizyon dünyasının efsane dizisi Game Of Thrones, sekizinci ve son sezonuyla hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.
Dizinin beklenildiği gibi sona ermemesi üzerine bir de sahnede unutulan kahve bardağı dizinin hayranlarını bir hayli öfkelendirmişti. Sosyal medyada çok tartışılan kahve bardağını oraya kimin koyduğu ortaya çıktı.
KİMİN KOYDUĞU ORTAYA ÇIKTI
HBO'da yayımlanan dizinin 8. ve final sezonunun 4. bölümünde dikkatli izleyiciler Daenerys Targaryen'in önündeki masanın üzerinde çekim sırasında yanlışlıkla bırakılmış bir kahve bardağı olduğunu fark etmişti. Unutulan kahve bardağıyla ilgili Emilia Clarke suçlanmıştı. Game of Thrones'taki meşhur kahve bardağı hatasının ardındaki sorumlunun kimliğini Clarke canlı yayında açıkladı.
Bardağı masanın üzerinde bırakının aslında Lord Varys'i canlandıran rol arkadaşı Conleth Hill olduğunu açıkladı. ABD'li sunucu Jimmy Fallon'a konuşan Clarke şunları söyledi:
"İşte gerçek, geçenlerde Emmy Ödül Töreni öncesi bir parti yapmıştık ve o sahnede benim yanımda oturan, Varys'i canlandıran Conleth (Hill) beni kenara çekip dedi ki, 'Emilia, sana bir şey söylemem gerekiyor canım. Kahve bardağı benimdi.' Onundu! Conleth'in kahve bardağıydı! Öyle dedi."
Clarke, senaryosunu Emma Thompson ve Byron Kimmings'in yazdığı, Nedimeler'le (Bridesmaids) tanınan Paul Feig'in yönettiği romantik komedi türündeki yeni filmi Bir Şans Daha'nın (Last Christmas) tanıtımı için programa konuk olmuştu.
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