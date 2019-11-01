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'Joker'in son filmi Türk sosyetikleri etkisi altına aldI!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.11.2019
TÜRK İŞİ JOKER

Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. , ve Sanem- çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.

Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz ve Sanem-Ralf Tezman çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.


SANEM TEZMAN - RALF TEZMAN


CEYLAN ÇAPA - SELİN DENİZLİ BURNAZ


Joker kılığına giren Çapa'yı takipçileri tanımakta zorlandı.

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