'Joker'in son filmi Türk sosyetikleri etkisi altına aldI!

Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz ve Sanem-Ralf Tezman çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.

Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz ve Sanem-Ralf Tezman çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.



SANEM TEZMAN - RALF TEZMAN



CEYLAN ÇAPA - SELİN DENİZLİ BURNAZ



Joker kılığına giren Çapa'yı takipçileri tanımakta zorlandı.