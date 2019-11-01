'Joker'in son filmi Türk sosyetikleri etkisi altına aldI!
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz ve Sanem-Ralf Tezman çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.
Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz ve Sanem-Ralf Tezman çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.
SANEM TEZMAN - RALF TEZMAN
CEYLAN ÇAPA - SELİN DENİZLİ BURNAZ
Joker kılığına giren Çapa'yı takipçileri tanımakta zorlandı.
kalan karakter 1000
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