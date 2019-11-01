"Evimde yılan çıktı, taşındık" diyen Gupse Özay sosyal medyada dalga konusu oldu
Gupse Özay’ın kendi gibi oyuncu aşkı Barış Arduç’la Zincirlikuyu’daki kirası 22 bin lira olan evlerinden çıkan yılan, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Gupse Özay'ın kendi gibi oyuncu aşkı Barış Arduç'la Zincirlikuyu'daki kirası 22 bin lira olan evlerinden çıkan yılan, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Özay'ın, "Sorun kira değil, yılandı. Mutfaktan yılan çıktı. Yılanlı evde nasıl oturayım? Bu yüzden Barış'la evden taşındık" sözü üzerine sosyal medya kullanıcıları birbirinden komik paylaşımlara imza attı.
İşte Twitter'dan yapılan o paylaşımlar
Yılan soksa değil; 22 bin lira kira versem kalbime iner.
Demek ki fakirin evine böcek, zenginin evine yılan giriyor.
Biz yılanı koynumuzda besliyoruz.
Demek ki daha pahalı olsa mutfaklarına anakonda girecekmiş.
Artık tatlı dil değil, 22 bin lira yılanı deliğinden çıkarıyor.
O da bir şey mi, biz o yılanları koynumuzda besliyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi
- Sıfır makyaj Gökçe!
- Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!
- Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sının kızı herkesi şaşırttı
- Türk işi Joker
- Ahmet Mekin'den fakirlik itirafı
- İbo ile Güllüşah filminin Gülşah'ı sosyal medyayı salladı
- Hercai'nin yıldızı Çılgın Bediş dizisinde oynamış!
- Reyyan Miran'ın yaralarına merhem oluyor
- Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı sırasında tespit ettik
- Bakan Hulusi Akar’dan flaş açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
- SON DAKİKA: Avrupa Birliği'den Türkiye'deki sığınmacılara destek! İşte gelecek para...
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 mesajı: Gelecek adımlar olumlu olursa ...
- Bakan Berat Albayrak paylaştı: "Türkiye için Değişim Başlıyor" adıyla başlattığımız...
- SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
- Bakan Hulusi Akar: Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı