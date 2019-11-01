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Gökçe Bahadır da makyajsız gezme modasına ayak uydurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.11.2019
SIFIR MAKYAJ GÖKÇE!

Son dönemde ünlü hanımlar arasındaki makyajsız gezme modasına da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Son dönemde ünlü hanımlar arasındaki makyajsız gezme modasına Gökçe Bahadır da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

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