Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölüm tek parça izle! - ATV
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm izle! Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde bu hafta; Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz’ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha’yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm izleme sayfası!
Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm izle! Çukurova'da geçen unutulmaz aşkları ve hikayeleri konu edinen yerli dizi Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölüm izle! Dizinin takipçileri Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm tek parça kesintisiz izleme yollarını araştırıyor. Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz'ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha'yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar. İşte Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm izleme sayfası!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜM İZLE! – ATV
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor.
Züleyha'nın çiftlikteki ilk hareketi Saniye ve Gaffur'u uzaklaştırmak olacaktır. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir, artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kesin kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerinden ayrılacaktır.
Demir, annesinin tüm iddialarına artık kulağını kapatır. Züleyha ona verdiği sözü tutmuştur ve söylenen tüm yalanlara dair de masumiyeti ortaya çıkmıştır. Demir şimdi, iş hayatında da hamleler yaparak, Züleyha ve iki çocuğu ile geleceklerini inşa etmenin peşindedir. Önce büyük bir hamle yaparak, Çukurova'nın tüm kalburüstü çevresini çiftlikte bir davet ile ağırlamaya karar verir.
Hastahane'den taburcu olan Şermin, kazada kaybettiği çantasını hala bulamamıştır. Beş kuruşsuz kaldığı gibi gittiği tüm kapılar da yüzüne kapanacaktır. Tek çaresi Sabahattin'e sığınmak olur. Bir yandan da başhekim oluşundan etkilenmiş ve Sabahattin üzerindeki etkisini test edecektir.
Artık Çukurova'da bir hayata kendini alıştırmaya başlayan Behice, ilk çarşı ziyaretinde gözünü korkutan bir sahneye şahit olur. Yılmaz ve Demir karşılaşmıştır ve yine silahlar çekilir!
Yılmaz, kaçıp gitmek konusunda Züleyha ile sözleşince artık tüm planlarını hazırlar. Hem kaçış planı hem de gerekli evraklar elinde olunca da babasından izin istemeye gider. Planından çok emindir, Fekeli'ye 'Müjgan'ın vicdan azabına razıyım' diyecek kadar Züleyha ile hayatına hazır olduğunu söyler.
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