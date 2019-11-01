Atv ayların değil, yılların birincisi!

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Ekim ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya’dan alınan verilere göre, aylarda da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016’dan bu yana birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşıyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ile özel anlara ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes ile onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, intikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai, meşhur olmaya hayalleri kuran Sevda ile yıllardır kardeşini arayan Ali Hoca'nın sırlar dolu hayatlarının kesişmesini ekranlara getiren Kimse Bilmez ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma birinciliğe taşıdı.



MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu yeni dizi ve programlarıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.



