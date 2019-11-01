Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun aslan yuvası ortaya çıktı! Villanın aylık kirası dudak uçuklattı...

Sarı-Kırmızılı takımın olay ismi Falcao, yeni evine yerleşti. Kolombiyalı yıldız, eşi Lorelei Taron’un isteğiyle Kemer Country’de tamamı ahşap bir villa kiraladı. Ünlü futbolcu, aylık kirası 30 bin TL olan evini de 500 bin TL’ye dekore ettirdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun aslan yuvası ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 5 milyon euro'yu cebine koyacak futbolcu, aldığı 2 milyon euro'luk peşin ücretle ilk iş kendisine Kemer Country'den kütük bir villa kiraladı. Ayda 300 bin euro maaş verilen Falcao, ailesiyle yaşayacağı 5 odalı villayı baştan aşağıya yeniletti.

Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla yeni evine yerleşen futbolcu, dekorasyonu yakın dostu mimar Şafak Çak'a emanet etti. Falcao, baştan aşağıya yaklaşık 500 bin TL'ye yenilettiği tamamı ahşap villanın kirası için de aylık 30 bin TL ödeyecek...



Güzel yenge, yakın dostu Şafak Çak'a kendi zevkine göre dekore ettirdiği ahşap villasından ilk kareleri paylaştı.



Falcao ile eşi, yeni evlerine aldıkları köpeklerine de 'Aslan' adını vermişti.