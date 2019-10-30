Demet Şener, Cenk Küpeli’nin ailesini karıştırdı!

Demet Şener, mutluluğu uğruna Cenk Küpeli’nin ailesini karıştırdı. Baba Avni Küpeli, ‘istenmeyen gelin’ ilan ettiği Şener’i dün ‘Gözümüzün nuru oğlumuzu bizden kopardı’ diyerek topa tuttu.

Geçtiğimiz gün eşi Cenk Küpeli ve eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan oğlu Ömer'le mutluluk pozları veren Demet Şener'in sevinci kursağında kaldı. Küpeli Ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Şener, dün de baba Avni Küpeli'nin hedefindeydi.

İSTENMEYEN GELİN!

Oğlunun Şener'le hazirandaki nikahına da karşı çıkan baba Küpeli, bir takipçinin "Yine sadece kendi hayatı, kendi çocukları. Cenk'in de kısa süre önce ona tapan kardeşi, gözlerinin bebeği olan ailesi vardı" yorumuna kayıtsız kalmadı. Avni Bey, eşi Oya Hanım adına da şu karşılığı vererek gelini Şener'e esti gürledi:

'OĞLUMU BİZDEN KOPARDI'

"Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim'i değil, bizleri de derinden yaralamaktadır." Baba Küpeli'nin bu şok çıkışı sosyal medyaya damga vurdu.

DEMET'E SAHİP ÇIKTI

Genç iş adamı Cenk Küpeli, babasının bu çıkışına karşılık eşine sahip çıktı. Ailesine rest çeken Küpeli, şu sözleri sarf etti: "Hayran olduğum kadınla büyük bir aşkla evlendim. Ailemin isteği evliliği yapmamak hata değil. Ailem dahil herkesten saygı bekliyorum."

BABA İDDİA

Demet Şener'i "Bu aşk değil, nispet evliliği" diyerek topa tutan basketbol yorumcusu Avni Küpeli hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Konuşulanlara göre baba Küpeli, eski basketbolcu İbrahim Kutluay'a Şener'den gönderilen nispet mesajlarını görünce çıldırdı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

"Demet, yaşattığını yaşıyor."

"Aile rızası almadan mutluluk olmaz. Yakında ayrılırlar."

"Demet, nispet evliliği yaptı. Çünkü halen İbo'yu unutamadı."

"Doğru söylemiş. Helal babaya..."

"Meğer Demet Şener, çok fenaymış. Allah bizi böyle kadınlardan korusun."

"Katranı kaynatsan olur mu şeker, oğlunuz adam değilse ne yapsın Demet Şener?"

"Demet, yuva kurayım derken bir aileyi yıktı."



Şener baba Küpeli'nin olay açıklamasına sessiz kaldı.



Şener'le evliliğine mal olan Edwina Sponza'dan ayrılan İbo, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor.