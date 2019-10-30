Gupse Özay'dan olay itiraf! "Kilo alıp vermek..."

Rolü için bir yılda 23 kilo alan Gupse Özay, sağlığından oldu. Oyuncu, önceki gün de “Kilo alıp vermek için acele etmek cehaletti” itirafı yaptı. Özay "Deliha 2" filmi için 2 ayda 23 kilo almış ve sağlığından olmuştu.

Geçtiğimiz yıl rolü için hızla kilo alıp veren Gupse Özay'dan olay itiraf! Özay, 2018'de vizyona giren "Deliha 2" filmi için 2 ayda 23 kilo almış ve sağlığından olmuştu.



2018 - 80 KİLO



2019 - 57 KİLO

ÖNCE SAĞLIK

Haşimato, karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisi konulan oyuncu, önceki gün şu sözlerle günah çıkardı: "Yine rolüm için kilo alırım. Ama 2 ayda 20 kilo alacağıma bunu bir seneye yayarım. Daha önce çok acele ettim ve doğruyu söylemek gerekirse bu tam bir cehaletti."



Özay, işleri yüzünden sevgilisi Barış Arduç'la evlenemediklerini söyledi.