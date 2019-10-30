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'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in altın kalbi fanlarını harekete geçirdi! Hayranları Şahin adına kütüphane açacak...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.10.2019
İYİLİK MELEĞİ

Güzel oyuncu ’in altın kalbi fanlarını harekete geçirdi. Doğu’daki okullara yardım eden oyuncu adına hayranları kütüphane kuracak. Şahin'in hayranları, kütüphene için hikaye kitapları, raf ve minder yardımı bekliyor.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Hercai"nin Reyyan'ı Ebru Şahin'e hayranlarından anlamlı jest... Bugüne kadar Van, Diyarbakır ve Ağrı'daki miniklere kırtasiye ve kışlık kıyafet desteği yapan güzel oyuncu, yardımseverliği ile fanlarına örnek oldu.

Ünlü oyuncunun hayranları, Ağrı'daki bir köy okuluna Ebru Şahin adına kütüphane açmak için kolları sıvadı. Şahin fanları, oyuncunun adının verileceği kütüphane için kitap toplama ve yardım kampanyası başlattı.

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