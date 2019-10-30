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Cansu Dere taşındığı evine geri döndü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.10.2019
ANADOLU YAKASI'NA ALIŞAMADI

Oyuncu , geçen yıl hırsız girdiği için apar topar taşındığı ’daki evinden kopamadı. Dere, iddiaya göre ’den eski evine geri taşındı...

Geçen yıl Aşiyan'daki evine hırsız giren Cansu Dere, talihsiz olayla rotasını Anadolu Yakası'na çevirmişti... Kandilli'de güvenlikli bir eve taşınan Dere, eski yuvasından kopamadı.

Anadolu Yakası'na alışamayan oyuncu, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde eski evine geri taşındı.

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