Cansu Dere taşındığı evine geri döndü
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Oyuncu Cansu Dere, geçen yıl hırsız girdiği için apar topar taşındığı Aşiyan’daki evinden kopamadı. Dere, iddiaya göre Kandilli’den eski evine geri taşındı...
Geçen yıl Aşiyan'daki evine hırsız giren Cansu Dere, talihsiz olayla rotasını Anadolu Yakası'na çevirmişti... Kandilli'de güvenlikli bir eve taşınan Dere, eski yuvasından kopamadı.
Anadolu Yakası'na alışamayan oyuncu, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde eski evine geri taşındı.
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