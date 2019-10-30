Bella Hadid'ten Türk işi ziyafet

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid'in iştahı kabardı. Geçen ay lahmacun ziyafeti çeken manken, önceki gün de Türk ve Orta Doğu mutfağının ortak lezzeti içli köfteden yedi.

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid'in iştahı kabardı. Geçen ay lahmacun ziyafeti çeken manken, önceki gün de Türk ve Orta Doğu mutfağının ortak lezzeti içli köfteden yedi. Top modele Türk hayranlarından "Afiyet olsun" mesajı yağdı.

23 yaşındaki Victoria's Secret meleği, kabarık iştahıyla biliniyor.