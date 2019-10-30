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Bella Hadid'ten Türk işi ziyafet

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.10.2019
BELLA HADİD'TEN TÜRK İŞİ ZİYAFET

 asıllı 'li model 'in iştahı kabardı. Geçen ay lahmacun ziyafeti çeken manken, önceki gün de ve mutfağının ortak lezzeti içli köfteden yedi.

Filistin asıllı 'li model Bella Hadid'in iştahı kabardı. Geçen ay lahmacun ziyafeti çeken manken, önceki gün de ve mutfağının ortak lezzeti içli köfteden yedi. Top modele Türk hayranlarından "Afiyet olsun" mesajı yağdı.

23 yaşındaki Victoria's Secret meleği, kabarık iştahıyla biliniyor.

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